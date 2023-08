La séptima demolición de un mausoleo "narco" en la Región Metropolitana, esta vez en la población Yungay de la comuna de La Granja, se desarrolló con incidentes debido a la oposición de familiares y vecinos de Vito Luciano Osses, el otrora integrante de la Garra Blanca recordado en el memorial. Hubo enfrentamiento entre integrantes de la barra de Colo Colo y personal de Carabineros, al que atacaron con fuegos artificiales. Una familiar de Osses manifestó que "mi sobrino era un delincuente, lo admito, pero él no era un delincuente que andaba robándose autos, matando gente, el loco no era de esa volá [sic]". El prontuario incluye, entre otros delitos, robo con intimidación, robo en lugar no habitado y receptación. Osses fue asesinado en octubre del 2022, en un enfrentamiento entre bandas rivales a manos de Luis Vásquez, alias "Lucho Plátano", hoy principal sospechoso del crimen del subcomisario Daniel Valdés de la PDI, ocurrido en enero de este año en La Cisterna.

