El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Arnaldo Zúñiga advirtió en Cooperativa que, exactamente en una semana más, llegará a la zona central un sistema frontal que actualmente "está evolucionando en el océano".

El fenómeno "debe estar a unos 2.500 kilómetros de la costa. Tiene mucho que avanzar todavía, y estaría arribando hacia el día viernes o sábado acá en la zona central", pronosticó el climatólogo.

"De momento está arrojando la modelación de algunos chubascos en Santiago, así que tenemos que ver bien la evolución, porque se sabe que (el sistema frontal) tiene mucho camino que recorrer, pero por lo menos algo se vislumbra", concluyó.

LEER ARTICULO COMPLETO