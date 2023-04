El economista José de Gregorio, expresidente del Banco Central, comentó en El Primer Café la petición de la CUT de elevar el salario mínimo a 500 mil pesos en 2024 y no en 2026, como ha planteado el Gobierno de Gabriel Boric. El decano de la Universidad de Chile afirmó que existe evidencia de que un alza fuerte de este tipo "no es un desastre ni (genera) un colapso" económico ni "un shock inflacionario de magnitudes relevantes", pues dichos "problemas se pueden absorber". Eso sí, "hay que ser ultracuidadoso de monitorear el empleo, para no equivocarnos" ni provocar como efecto una oleada de despidos masivos. El experto consideró, al mismo tiempo, que es un severo error del Ejecutivo el comprometer un subsidio a las pequeñas y medianas empresas que no puedan hacerse cargo de pagar dicha alza salarial a sus trabajadores. "Es un tremendo error que mata el mecanismo de la reasignación, (en que) las (empresas) menos productivas contratarán menos" personal, y éste se dirigirá a las más productivas, que tendrán más trabajadores. El exministro enfatizó que "la pyme no es un objetivo per se", y que con el ajuste de los sueldos, simplemente, "algunas (de ellas) deberían crecer mucho y otras desaparecer; (pues así) es la teoría económica de la actividad empresarial, que es riesgosa" por naturaleza.

