Un grupo de encapuchados vandalizó uno de los trenes que fueron adquiridos por EFE para el tramo Santiago-Chillán. El registro, que no es reciente pero se viralizó en redes sociales esta semana, fue grabado en la maestranza San Eugenio, en la región Metropolitana. La empresa dijo a The Clinic que esto "no solo genera un daño patrimonial, sino también porque afecta a las personas que usan los servicios. En el caso de estos trenes, que aún no están operativos, provoca demoras en los procesos de pruebas que se llevan adelante".

LEER ARTICULO COMPLETO