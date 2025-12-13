Síguenos:
Partamos por Casa: La alianza entre la Defensoría del Contribuyente y programa Quiero Mi Barrio

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En este nueva edición de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos sobre la nueva alianza entre la Defensoría del Contribuyente y el Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) junto a Emilio Moreno, subdirector nacional de la Defensoría del Contribuyente, el secretario ejecutivo de Quiero Mi Barrio, Emilio Moreno y Marlene Espinosa, vecina del barrio Claudio Arrau 1 de Colina.

También abordamos la construcción de 640 viviendas en Chiloé, el proyecto habitacional más grande de la isla, hito que permitió superar la meta del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Los Lagos.

Finalmente, hablamos junto a Francisca Rojas, de la División de Política Habitacional del Minvu, quien detalló sobre el subsidio de arriendo para personas mayores, beneficio destinado a quienes requieren apoyo para el pago mensual del alquiler de una vivienda.

