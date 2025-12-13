En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa, se abordó la creciente contaminación por plásticos. Se destacó un informe que proyecta una duplicación de esta polución en los próximos 15 años, con graves impactos en ecosistemas y salud humana.

Además, se analizó la preocupante omnipresencia de los "químicos eternos" o PFAS, compuestos sintéticos altamente estables que se bioacumulan y presentan riesgos para la salud al interferir con procesos biológicos.

