Magdalena Piñera defendió a Machado tras dichos de Jara: "La única arma que ha usado es la palabra"

En entrevista con Cooperativa, la hija mayor del fallecido exmandatario Sebastián Piñera, Magdalena Piñera Morel, criticó este jueves las recientes declaraciones de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, sobre María Corina Machado.

Desde Oslo, donde asistió a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, la primogénita del dos veces Jefe de Estado (2010-2014, 2018-2022) defendió a la dirigenta antichavista, luego de que en el debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), el martes por la noche, la militante comunista afirmara que "ha tenido intentonas golpistas".

"Es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado. Yo no la conozco. Solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres", sostuvo Jara en el último cara a cara con el candidato de la oposición, José Antonio Kast, antes del balotaje del domingo.

"Me llama la atención algunas declaraciones que hizo en el debate la candidata del Partido Comunista en Chile, porque (Machado) es una mujer que la única arma que ha usado ha sido la palabra. Ella ha ido a las urnas a competir legítimamente para ganar sus escaños. En la última elección no la dejaron competir; la inhabilitaron", señaló Piñera Morel a Lo Que Queda del Día, calificando a la exdiputada venezolana como "un ejemplo de valentía, de coraje, de trabajo".

La profesora de Historia y Geografía destacó la trascendencia del Nobel otorgado a Machado, enfatizando que "no es un premio testimonial para alguien que tenga buenas intenciones, sino que es un premio a alguien que ha trabajado, que está trabajando y luchando por la libertad de su pueblo, por que regrese la democracia a Venezuela y llevando también este mensaje a todos los rincones del mundo".

Además, vinculó el reconocimiento a la visión de Sebastián Piñera sobre el valor de los derechos cívicos: "Mi padre siempre decía que uno la democracia y la libertad no la valoraba hasta que la perdía. Entonces, no lleguemos a perderla y valorémosla y cuidémosla siempre, en todo lugar".

Piñera Morel contó que su viaje a Noruega se originó a partir de una invitación directa de Machado, quien buscó honrar la estrecha relación que mantenía con el expresidente Piñera, a quien llamó su "gran, gran apoyo".

"Esta emoción partió hace ya tres semanas, cuando recibí la invitación de parte de María Corina para que la acompañara. Me dijo que mi padre había sido su gran, gran apoyo. Habían trabajado juntos, la había defendido, le había dado ideas, le había dado apoyo. Ellos hablaron el mismo 6 de febrero (de 2024), cuando lamentablemente mi padre falleció. Mi papá tenía ganas de ir a Venezuela a apoyarla en las elecciones de entonces", recordó.

Finalmente, al ser consultada sobre su propio futuro político, Magdalena Piñera descartó una participación en la primera línea, reafirmando su compromiso con la sociedad civil. "Estoy muy feliz en mi rol de estar a cargo de la red de fundaciones de mi familia".