El Aeropuerto de Santiago recibió este miércoles el vuelo inaugural de China Southern Airlines, la aerolínea más grande de China, que comenzó su operación carguera en la ruta Shanghái (Pudong), Los Ángeles, Santiago.

Con un Boeing 777 y cerca de 500 toneladas semanales, la nueva conexión busca potenciar la logística aérea del país y ampliar el envío de cerezas, arándanos y salmón hacia los mercados asiáticos.

La llegada de China Southern Airlines marca un hito para el comercio exterior chileno. La incorporación de esta ruta carguera aumenta la capacidad de transporte entre ambos países en un período clave para los envíos agroindustriales.

