Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.4°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Aterrizó el primer vuelo carguero de China Southern Airlines en Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Aeropuerto de Santiago recibió este miércoles el vuelo inaugural de China Southern Airlines, la aerolínea más grande de China, que comenzó su operación carguera en la ruta Shanghái (Pudong), Los Ángeles, Santiago.

Con un Boeing 777 y cerca de 500 toneladas semanales, la nueva conexión busca potenciar la logística aérea del país y ampliar el envío de cerezas, arándanos y salmón hacia los mercados asiáticos.

La llegada de China Southern Airlines marca un hito para el comercio exterior chileno. La incorporación de esta ruta carguera aumenta la capacidad de transporte entre ambos países en un período clave para los envíos agroindustriales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados