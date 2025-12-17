Síguenos:
Angel Botto y el reclamo de U. Española e Iquique: Lo más probable es que el consejo lo rechace

Angel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, conversó con Cooperativa Deportes PM sobre el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique, que pretenden anular sus descensos por secretaría, y explicó que la solicitud de ambos clubes será rechazada por el Consejo de Presidentes, ya que por reglamento tiene toda la autoridad para aprobar bases, y las bases del torneo incluso fueron aprobadas por estos dos equipos.

