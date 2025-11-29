Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.2°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Palmeiras y el Flamengo de Erick Pulgar disputan la final de la Copa Libertadores 2025

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue la gran definición del título continental en Cooperativa.cl.

Palmeiras y el Flamengo de Erick Pulgar disputan la final de la Copa Libertadores 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

Este sábado, los clubes brasileños Palmeiras y Flamengo, del chileno Erick Pulgar, se enfrentan en Lima por la gran final de la Copa Libertadores 2025.

- Sigue el partido en Cooperativa.cl:

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

10:20 - | El Estadio Monumental de Lima alista los últimos detalles para la gran contienda de esta tarde

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado