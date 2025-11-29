Palmeiras y el Flamengo de Erick Pulgar disputan la final de la Copa Libertadores 2025
Sigue la gran definición del título continental en Cooperativa.cl.
Este sábado, los clubes brasileños Palmeiras y Flamengo, del chileno Erick Pulgar, se enfrentan en Lima por la gran final de la Copa Libertadores 2025.
- Sigue el partido en Cooperativa.cl:
10:20 - | El Estadio Monumental de Lima alista los últimos detalles para la gran contienda de esta tarde
%uD83C%uDFB5%uD83C%uDFDF%uFE0F%uD83C%uDFC6 Los sonidos del estadio Monumental de la U: todo listo para la Final de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/ZmKnQvaWLF— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
09:46 - | Las placas están listas para consignar al ganador en el trofeo
%uD83D%uDD1D%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Sólo uno de los dos sumará la cuarta estrella esta tarde... ¿@Palmeiras o @Flamengo?%u2014 CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025
%uD83C%uDFC6 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/qzXNqtDe5O
09:11 - | Revisa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] Flamengo de Erick Pulgar y Palmeiras definen al primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores #Cooperativa90 https://t.co/hpDkPiSzSH pic.twitter.com/4sINJW95B8— Cooperativa (@Cooperativa) November 29, 2025