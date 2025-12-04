Este jueves Azul Azul tuvo una junta para comenzar con los análisis del 2025 en sus distintos departamentos y un único director alzó la mano para pedir la renuncia de Michael Clark, en medio de su apelación ante la CMF por el caso Sartor. Juan Pablo Pavez, en representación de los accionistas minoritarios, elevó la moción. Sin embargo, no obtuvo apoyo del bloque Schapira ni de los directores de la casa de estudio, siendo un verdadero “llanero solitario” en su intención. Escucha el informe de Francisco Caneo en Cooperativa Deportes PM.

