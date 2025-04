Bárbara Hernández superó desafío nocturno en Viña del Mar y calificó a cruce del Canal de La Mancha

La destacada nadadora extrema chilena Bárbara Hernández, conocida mundialmente como "la Sirena de Hielo", acaba de lograr un nuevo hito en su carrera al realizar el primer nado calificatorio dentro de Chile, este consistió en un nado de ocho horas en las aguas de Viña del Mar.

Gracias a este hito, pudo calificar a un cruce doble del Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, una de las pruebas más exigentes de la natación en aguas abiertas, ya que consiste en 30 horas de nado continuas.

La travesía comenzó en Caleta Abarca el sábado 19 de abril a las 23:00 hrs. entre Caleta Abarca (Viña del Mar) y el faro de Concón, ida y vuelta. El nado lo completó en 8 horas, 1 minuto, 30 segundos y se enfrentó a aguas cuyas temperaturas estaban en 13 grados Celsius y una temperatura ambiente de 9 grados. De acuerdo con la nadadora extrema, este fue uno de los cruces con aguas más frías que ha enfrentado en su vida.

La hazaña contó con la seguridad de la Armada de Chile y los voluntarios de Botes Salvavidas quienes estuvieron toda la noche en la embarcación donde iba el equipo de Bárbara Hernández, incluidos sus padres y su marido, Jorge Villalobos, quienes se preocupaban de alimentarla durante la travesía donde se expuso a hipotermia.

"Vi delfines y un lobo marino muy cerca, y algunos filamentos de medusas dolorosos, la vista del agua era impresionante", comentó Bárbara Hernández y agregó "Este fue el primer nado tan largo que se hace en Chile de noche, es una forma de dar visibilidad a este deporte extremo de nados de larga distancia, tanto al salir y llegar a Caleta Abarca la comunidad de nadadores, supistas también conocidos como marea social de Caleta Abarca, apoyaron con música, aplausos y Ce Ache I, incluso entraron al agua para despedirnos".

En la madrugada, cuando llegó de regreso a Caleta Abarca desde el faro de Concón a las 8:01 de la mañana, había un grupo de nadadores esperando dentro del agua, sin traje de neopreno, algo que fue muy emocionante para la Sirena de Hielo.

Ahora el siguiente paso es oficializar este nado con la International Maraton Swim, una organización responsable de concretar este hito como un calificatorio, pensando en un cruce doble en el Canal de la Mancha, pero también reconociéndolo como uno de los nados más helados que ha realizado la nadadora en su vida, algo que ella compara con la Temperatura del Canal del Norte.

"Me queda agradecer a todo el equipo por el trabajo que hicieron, y también especialmente a mis papás, quienes me pudieron acompañar en este lado que fue muy largo, es primera vez que me pueden acompañar en un nado así de largo", manifestó Hernández.

Este hito es un paso más para que Hernández se convierta en la primera mujer latinoamericana en obtener la Doble Triple Corona de la natación en aguas abiertas, un logro alcanzado solo por cuatro nadadores en la historia. Para conseguirla, debe completar nados dobles en el Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina (California, EE.UU.) y alrededor de la Isla de Manhattan (Nueva York), recorrido que ya logró en 2021.