Trump enfrenta críticas republicanas tras atribuir la muerte de Rob Reiner al "síndrome anti-Trump"

El mensaje de Donald Trump tras el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele generó críticas inusuales dentro del Partido Republicano, donde varios legisladores cuestionaron el tono del presidente y lo consideraron inapropiado para el cargo.

En su publicación, Trump afirmó que Reiner murió "supuestamente debido a la ira que provocó en otros" por una "enorme, inflexible e incurable aflicción con una enfermedad que paraliza la mente conocida como Síndrome de Trastorno por Trump (TDS)", y lo describió como alguien con una "obsesión descontrolada" por su figura.

Reiner, director de películas como "Cuando Harry encontró a Sally" (1989), fue asesinado junto a su esposa en su domicilio de Los Ángeles. Su hijo Nick Reiner fue detenido como principal sospechoso, luego de que los cuerpos fueran hallados por su hermana Romy, según reportes de medios estadounidenses.

Mirada republicana

El mensaje del mandatario no pasó desapercibido a los críticos de su propio sector político, como el congresista Mike Lawler, quien señaló: "Independientemente de las opiniones políticas de cada uno, nadie debería ser sometido a la violencia, y menos aún a manos de su propio hijo".

"Es una tragedia horrible que debería suscitar la simpatía y la compasión de todos en nuestro país, sin excepción", expresó Lawler. En la misma línea, la legisladora Stephanie Bice pidió no politizar el hecho.

Don Bacon afirmó que "la mayoría de los estadounidenses quiere más y algo mejor" de su presidente, mientras que Marjorie Taylor Greene calificó lo ocurrido como una tragedia familiar y agregó: "Muchas familias lidian con un familiar que enfrenta una adicción a las drogas y problemas de salud mental".

"Es increíblemente difícil y debería abordarse con empatía, especialmente cuando termina en un asesinato", sostuvo Greene.