07:41 - | [En vivo] Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo: La emergencia sigue y no podemos tener datos finales porque podría generar expectativas o se podrían quedar cortos, hay que ser responsable #CooperativaContigo

07:39 - | [En vivo] Subsecretaria Rojas: No solo estamos enfocados en la vivienda, sino que en la gestión de riesgo de desastres; no vamos a construir sin evaluar esto para evitar que se vuelvan a repetir estas situaciones #CooperativaContigo

01:47 - | En cuanto a las responsabilidades de los siniestros, el delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas, informó que "la PDI tiene 12 casos, más una instrucción particular que viene de un proceso anterior, más las 14 de Carabineros que están distribuidas en las distintas unidades especiales".

21:21 - | "Nos hemos querellado para seguir esos procesos y poder reforzar la necesidad de que se cumpla justicia, ya que los incendios han generado no sólo destrucción material y afectación de sus trabajos, sino que también pérdidas de vida", apuntó.

12:32 - | Monsalve y vacaciones del ministro de Vivienda: Las instituciones no dependen de una persona, dependen de equipos de trabajo. Todos conocemos al ministro Montes y su compromiso con el país #CooperativaContigo

10:46 - | Canciller Urrejola: Portugal no solo trae a los brigadistas, sino que también un conjunto de instrumentos

23:48 - | Ministra del Interior, Carolina Tohá: A pesar de que la percepción que tenemos es que las temperaturas no van a estar tan altas, las condiciones propicias para los incendios van a continuar

22:20 - | A pesar de las críticas de la Sofofa, Boric insistió este sábado que su intención es conversar más adelante " respecto de la regulación que corresponde -si está bien o mal, si se puede mejorar- sobre la industria forestal, que tiene una relevancia tremenda, en particular en las regiones de Ñuble y Biobío".

15:18 - | Director de Conaf en Maule, Aliro Gascón: Estamos en una doble línea de contención aumentando la anchura del cortafuego, porque el incendio viene con cierta voracidad desde el el este de Ñuble, por lo que sigue afectando a Ñuble y no a nosotros

15:15 - | El director de Conaf en el Maule, Aliro Gascón, explicó que "no ha cambiado la superficie afectada de 22,2 hectáreas, "pero si seguimos ocupados"

15:13 - | Ministra Antonia Orellana: Tenemos la Brigada de Voluntarios colombianos que está apoyando en ese sector, entrando más por el norte a pie y también tenemos la preocupación respecto al incendio Casablanca Tres-Maule, que ayer se reactivó con bastante violencia en el sector de Ninhue, pero que no ha avanzado significativamente hacia el Maule

13:25 - | No bajemos la guardia y hagamos caso a la gente que está trabajando en la emergencia, pide el Presidente Boric quien agradece la ayuda internacional #CooperativaContigo

12:51 - | Christian Little: No es algo normal que pasen estos accidentes a este tipo de nave, son situaciones de riesgo que suceden pero no es normal. Las aeronaves tienen un muy alto estándar de seguridad y revisión acorde a lo que solicita la DGA