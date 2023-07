14:46 - | #AcusacionConstitucional Francisco Cox, defensa de Ávila, responde a las réplicas de Muñoz #CooperativaContigo

14:43 - | Francesca Muñoz responde a la defensa del ministro Ávila: Esta Cámara no puede desconocer que el ministro de Educación no le cabe una responsabilidad política

14:41 - | Francesca Muñoz responde a la defensa del ministro Ávila: Llama la atención que la defensa levante una cortina de humo sobre esta acusación (...) existe nula dedicación por aclarar las infracciones

14:41 - | Francesca Muñoz responde a la defensa del ministro Ávila

14:36 - | Abogado de Ávila cierra defensa: Por todos los argumentos, volviendo a la metáfora de Ulises, espero que esta honorable Cámara no cercene las ataduras de nuestro sistema republicano y apegándose a las exigencias, rechace esta acusación

14:27 - | Abogado de Ávila: "No tiene facultades en un caso de un órgano descentralizado el Ministerio de Educación más que las delegadas. La única es el nombramiento y remoción del director de la Junaeb"

14:20 - | Abogado de Ávila: "Con las declaraciones que ha hecho la Junaeb, se entiende que no hay ninguna irregularidad por parte de la Junaeb"

14:12 - | Abogado de Ávila: "Invito a todos los diputados a que hagan Ctrl F en la acusación y no van a ver lo que dice el señor Acevedo (exdirector de Junaeb), eso no está"

14:01 - | Abogado de Ávila sobre contratos de Junaeb: El capítulo 5 del libelo "es el capítulo que yo llamo la serie de Netflix. De hecho, hoy tuvimos una modificación de guión. Lo señalado por la honorable diputada que presentó la acusación (Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano) desde las 2.01 horas hasta las 2.06 no está en el texto de la acusación"

13:54 - | Abogado de Ávila: "El presupuesto de reactivación es el 4,8%, entonces, ¿cómo se puede decir que la prioridad es otra? En 2023 hay una recuperación de la asistencia promedio al 89%. De que falta, falta, pero el ministro no está siendo autocomplaciente; entiende la gravedad del problema y por eso se están destinando recursos a ello"

13:54 - | Abogado de Ávila: "Respecto al capítulo 4, la generalidad de las imputaciones no satisface el estándar mínimo de una imputación"

13:46 - | Abogado de Ávila: "Respecto al capítulo 3, es bien llamativo que parece ser que los y las acusadoras creen que las políticas públicas solo se hacen por páginas web. La gran crítica es que hay una página de Educación Integral donde, según ellos, no hay nada sobre discapacidad, lo que es absolutamente incorrecto"

13:40 - | Abogado de Ávila: "Los capítulos 1 y 2 no tienen ningún sustento, porque las jornadas son voluntarias, porque hay un interés público de una realidad que dio cuenta el superintendente y porque la interpretación, en un esfuerzo bastante extremo, no es lo que señalan los acusadores"

13:37 - | Abogado de Ávila: "Es la primera vez que yo veo el empleo de una AC como litigio estratégico"

13:28 - | Abogado de Ávila: "La embarcación que en La Odisea no tiene nombre pero que en este caso se llama República de Chile va a encaminada a ser destruida si seguimos macheteando las amarras, que son la Constitución y las leyes"

13:28 - | Abogado de Ávila: "Esta acusación constitucional en realidad es la acusación de Youtube, de Twitter, de los eslóganes y las caricaturas; no de las causales legales y constitucionales"

13:24 - | Abogado de Ávila: "Tanto las orientaciones como los manuales son, en primer lugar, voluntarias. Contrario a la caricatura que se ha querido dar, el ministro, en palabras del encargado de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, es el ministro que más ha convocado a las distintas iglesias y sensibilidades religiosas"

13:16 - | Abogado de Ávila: "Lo dijo el profesor Valdivia, el profesor Méndez, el profesor Jiménez; todos los administrativistas que declararon dijeron que se rompía la línea jerárquica y, rompiendo la línea jerárquica, no se puede acusar constitucionalmente al ministro sobre actos dentro de órganos desconcentrados funcionalmente o descentralizados, porque no son propios"

13:14 - | Abogado de Ávila cita a la defensa del exministro Figueroa: "En situaciones tales como los problemas de suministro de Junaeb, no son actos susceptibles de infracción legal propia por parte del acusado"

13:06 - | Abogado de Ávila: "Lo que se ha hecho es una crítica a la eficiencia (...) Calificativos como 'no ha hecho nada'... ¿En qué cláusula legal meto yo eso? ¿Cuáles son las obligaciones normativas precisas que se indican que ha violado el ministro Ávila? No se indican (...) No hay mérito"

12:58 - | Abogado de Ávila: La eventual aprobación del libelo "afecta los derechos humanos" del ministro

12:53 - | Abogado de Ávila: "Cuando se quiere privar del proyecto de vida a una persona como el ministro de Educación, que hoy luce un pin que dice 'Escuela pública de Chile', un ministro que ha hecho de su vocación, de su proyecto de vida, el trabajo en la educación pública, de acogerse esta acusación constitucional lo que se busca es cortarle las manos

12:50 - | Abogado de Ávila cuestiona referencia a C.S. Lewis en el libelo: "Dudo que Lucy, Peter y Edmund estarían apoyando una acusación que a ratos manifiesta una falta de compasión con niños, niñas y adolescentes que pertenecen a ciertos grupos, que no tienen acogida, que sufren bullying"

12:46 - | Defensa de Ávila: "Lo que está haciendo con esta herramienta de acusación constitucional es desvirtuar su verdadero sentido. Lo que acaba de presentar la honorable diputada, como dijo el profesor Zapata en las sesiones, es un buen comienzo de una fiscalización, de una interpelación, pero es cualquier cosa menos una acusación"

12:46 - | Francesca Muñoz finaliza su exposición y comienza defensa del ministro Ávila por parte del abogado Francisco Cox

12:31 - | La diputada Francesca Muñoz se encuentra relatando el último de los siete capítulos del libelo

12:21 - | La bancada de la Democracia Cristiana también votará en contra de la acusación constitucional El diputado Eric Aedo anuncia que la bancada de la Democracia Cristiana votará en contra de la Acusación Constitucional @Cooperativa pic.twitter.com/HEP7FijHrZ — Camila López González (@g_pelusa) July 12, 2023

11:50 - | Continúa la exposición de Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano)

11:36 - | El diputado RN Jorge Durán, el mismo que quiso trolear al Presidente Boric mostrando dos bebidas de fantasía en la pasada Cuenta Pública, hoy entregó una "colación Junaeb" al ministro Ávila, en la previa de la votación de la AC #EstamosAhí: El diputado RN Jorge Durán le hizo entrega de una "colación Junaeb" al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la previa de la votación de la AC. #AcusaciónConstitucionalÁvila #MinistroDeEducación #AcusaciónConstitucional #Ávilahttps://t.co/5EQDWa8Aic pic.twitter.com/4FavoF8o5P — Mediabanco (@mediabanco) July 12, 2023

11:24 - | #AcusacionConstitucional El histórico dirigente del Movilh llegó hasta el Congreso para apoyar al ministro Ávila #CooperativaContigo Rolando Jiménez, histórico dirigente del @Movilh llega al Congreso para apoyar al ministro Ávila en la AC @Cooperativa pic.twitter.com/UXBBtsMOer %u2014 Camila López González (@g_pelusa) July 12, 2023

11:22 - | La UDI sostiene que la primera infracción de Ávila a la Constitución es "velar por el derecho a la educación y poner a disposición de las familias que integran las comunidades escolares, todas las facilidades para asegurar el ejercicio de ese derecho"

11:21 - | Comunicado UDI a favor del libelo contra Ávila: "Tenemos la convicción de que su gestión, a cargo de una de las carteras más relevantes para el país, ha estado cruzada por reiteradas faltas a sus obligaciones constitucionales"

11:17 - | Mediante un comunicado, la UDI reiteró "decisión de respaldar" el libelo contra Ávila

11:16 - | Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano) sigue con su exposición

11:16 - | Ha trascendido que Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo, ambos del PDG, no votarán a favor del libelo

11:13 - | La diputada Viviana Delgado (independiente) también anunció que votará en contra del libelo

11:10 - | Undurraga (Evópoli): "No estamos irrespetando a RN ni a quienes formaron y construyeron este libelo; consideramos que el libelo no da el ancho. No he criticado a RN como RN nos está criticando a nosotros. Le exijo respeto (a Diego Schalper)"

11:09 - | El llamado del diputado Undurraga (Evópoli) a Chile Vamos tras decisión de votar contra la AC: "Les exijo respeto a nuestros socios, tal como nosotros hemos respetado en muchas ocasiones sus decisiones a pesar de no estar de acuerdo con ellas"

11:08 - | Diputado Undurraga (Evópoli) espera que Chile Vamos respete decisión de militantes de votar contra la AC: "En la política todo es debatible, pero sólo la búsqueda de la unidad nos hará construir una democracia más sólida"

11:03 - | Continúa la exposición de Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano)

10:36 - | En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado Andrés Jouannet, de Amarillos por Chile, anunció que rechazará la #AcusacionConstitucional contra el ministro Ávila: "Considerando el clima político de hoy, la inestabilidad del Gobierno y la contaminación del debate, votaré en contra del libelo"

10:32 - | Diputada Muñoz: "La difusión y propaganda de estas ideas sensibles y controvertidas y que se han insertado en instrumentos programados del Mineduc se han hecho sin establecer mecanismos concretos que aseguren el consentimiento, conocimiento o autorización de los padres de los estudiantes involucrados"

10:27 - | Diputada Muñoz: "El ministro de Educación ha infringido la Constitución y las leyes al diseñar, promover e implementar programas e instrumentos educativos relativos a la educación sexual y la educación no sexista"

10:27 - | Diputada Muñoz: "La acusación constitucional no refiere en lo absoluto a características o atributos personal del ministro, sino sólo a materias ligadas al ejercicio de sus funciones"

10:22 - | Diputada Muñoz (RN) sostiene la #AcusacionConstitucional contra Ávila: "Nunca se ha señalado que se prohíba la educación sexual. Lo que reprochamos es que lo impulsado por el Ministerio sólo busca impulsar una cosmovisión en particular de la sexualidad que no es compartida por la totalidad de los estudiantes y sus apoderados. Es tan simple como respetar la libertad de conciencia y el derecho de los padres de educar a sus hijos"

10:22 - | Como el informe de la comisión revisora recomendó rechazar la acusación constitucional, la primera diputada en tomar la palabra es Francesa Muñoz (Partido Social Cristiano) para sostener el libelo

10:13 - | Ministro Ávila anunció que no deducirá la cuestión previa de que el libelo no cumple con los requisitos para su presentación: "Vamos a ir al fondo"

10:12 - | #CooperativaContigo Diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, ambos de Evópoli, anuncian voto en contra de la acusación constitucional contra Ávila: "A pesar de su paupérrima gestión, el libelo no permite jurídicamente aprobarlo", dijo el primero Declaración pública del diputado y jefe de bancada de Evopoli, Francisco Undurraga, informando su voto en contra a la Acusación Constitucional del ministro Ávila. Se suma también el diputado Jorge Guzmán @Cooperativa pic.twitter.com/ALNDzQzC02 — Camila López González (@g_pelusa) July 12, 2023

10:04 - | La mesa de la Cámara abrió la sesión especial que revisará la acusación constitucional contra el ministro Ávila

10:01 - | Ministro Ávila, a su llegada al Congreso: "Lo único que voy a señalar va a ser que estoy convencido de que en nuestra gestión, y en particular yo, no he faltado a la Constitución ni a las leyes"

10:00 - | Ministro Ávila llegó al Congreso para enfrentar acusación constitucional en su contra (Foto: ATON)

08:49 - | [Audio] Jefe de bancada RN niega homofobia en AC contra Ávila:" Se ha querido victimizar al ministro"

08:49 - | Diputado Sauerbaum (RN): "Me extrañaría que gente como Evópoli estuviera blanqueando a un ministro que ha hecho mal la pega"

08:48 - | Diputado Sauerbaum por ataque de Cordero a Ávila: "Se va a llevar un reproche y vamos a decidir qué vamos a hacer como bancada, hoy día no tenemos una decisión tomada, pero el Gobierno logró instalar victimizar al ministro por esta situación y olvidar el foco principal, que es una falta importante en la Junaeb de millones de pesos"

08:48 - | Diputado Sauerbaum tras ataque de Cordero a Ávila: "Nos golpea muy duro, porque obviamente se vincula con RN"

08:48 - | Diputado Sauerbaum (RN) tras ataque de Cordero a Ávila: "Todos los días tenemos declaraciones lamentables; lo importante es que la línea de la bancada es una"

08:48 - | Diputado Sauerbaum (RN): "Me sorprendería que Evópoli no lo hiciera (apoyar el libelo contra Ávila), considerando que uno de ellos firmó la acusación y, segundo, ellos no pueden tratar de poner un manto de duda sobre la acusación; no podemos entregarle la impunidad al ministro"

08:48 - | Diputado Sauerbaum (RN) y resultado final de la acusación constitucional: "No se sabe, porque hay sectores de centro que firmaron la acusación y yo creo que la van a terminar respaldando igual"

08:48 - | Diputado Sauerbaum (RN) por ataque de Cordero a Ávila: "Nos trae un perjuicio, pero nuestra bancada no comparte esos dichos"

08:34 - | Diputado Sauerbaum (RN): "No compartimos los dichos de la doctora Cordero. Todos conocemos la estridencia con la que ella habla y nadie debiera sorprenderse ya. Esta es la tercera vez que hemos hablado con ella, porque sus palabras tienen un efecto. Ella no asume su condición de diputada; no es una comentarista de un reality"

08:32 - | Diputado Sauerbaum (RN): "Se ha querido enfrascar el Gobierno en una discusión para victimizar al ministro y sacarlo de la responsabilidad legal que le corresponde por sus faltas"

08:28 - | Diputado Sauerbaum (RN) descarta homofobia en la acusación constitucional contra Ávila: "No sé en qué parte se hace referencia a su orientación sexual"

07:25 - | El oficialismo se encuentra realizando gestiones para que la diputada Catalina Pérez (RD), que la semana pasada presentó una licencia médica hasta el 23 de julio, tras revelarse el escándalo de Democracia Viva en Antofagasta, vote este miércoles la acusación constitucional

07:23 - | Desde el Gobierno no han querido especular sobre el destino de la acusación constitucional, pero, según estimaciones, el oficialismo tendría al menos 72 diputados dispuestos a respaldar al ministro Ávila hasta el momento

07:20 - | Desde Evópoli, el diputado Jorge Guzmán admitió en la víspera que "eventualmente" rechazarán la acusación constitucional: "Lamentablemente, la mala gestión del ministro no es sustento suficiente para poder acusarlo".

06:29 - | "Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad", señaló el lunes el Presidente Gabriel Boric en Twitter. Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al Ministro Ávila está marcada por la homofobia, que que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad. https://t.co/IqNdYzVcEF — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 10, 2023

06:29 - | Desde el Gobierno han advertido que el recurso contra el ministro tiene carácter homofóbico, luego de que la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, acusara al ministro de hacer "activismo LGTBIQ " y la diputada María Luisa Cordero lo llamó "pervertido" por ser gay.

06:28 - | Inicialmente, la acusación fue impulsada por una guía de educación sexual y de género que, según ellos, afecta al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. A esta han ido sumando argumentos, que van desde las deficiencias del sistema educativo para responder a los incidentes ocurridos en algunos centros educativos emblemáticos, hasta los resultados de las pruebas estandarizadas del Simce.

06:28 - | En caso que mañana se apruebe el libelo en la Cámara Baja, pasará al Senado que actuará como jurado y, de volver a ser aprobada nuevamente, Ávila será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

06:26 - | Ayer, la mayoría oficialista de la comisión revisora de la acusación constitucional descartó su procedencia, es decir, concluyó que no es admisible. Así, el recurso llega a la Sala con una recomendación negativa, que no es vinculante.

06:26 - | La defensa del ministro, encabezada por el abogado Francisco Cox, adelantó que en la Sala harán uso de la llamada "cuestión previa", que apela al no cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del libelo.