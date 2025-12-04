El periodista de investigación Matías Sánchez comentó este jueves en Cooperativa su libro "Soldadito del narco", que relata la cruda historia de Emerson Zamorano, un adolescente que cayó en manos de una banda criminal de La Pincoya cuando un tribunal de familia entregó su tuición -teniendo él 13 años- a una mujer traficante.

"El libro muestra el fracaso del sistema en tratar de rescatar a los niños que en esa época, bajo la administración del Servicio Nacional de Menores (Sename), estaban bajo el cuidado y protección del Estado... Termina siendo todo lo contrario en el caso de Emerson", explicó Sánchez a Una Nueva Mañana.

A este muchacho "los narcotraficantes, al final, lo comienzan a utilizar como soldado; esta figura que se utiliza dentro de las bandas como lo más bajo de la escala": jóvenes son destinados a "las esquinas para que porten (y vendan) pequeñas cantidades de droga, y puedan alertar también de la presencia policial", explicó.

La historia culminó trágicamente cuando Emerson sufrió un accidente que lo dejó parapléjico, lo que provocó que su banda lo abandonara. Sumido en la depresión, escapó de su casa y fue encontrado por un carabinero en la Vega Central, tirado en un colchón, con heridas agusanadas tras varios días de agonía. Tenía sólo 17 años.

