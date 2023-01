Revelan vínculo contractual de Ángel Valencia con municipio e intendencia cuando Guevara estaba a la cabeza

A pesar de que afirmó en el Congreso que no lo conocía, el ahora fiscal nacional Ángel Valencia tuvo un vínculo contractual con el Municipio de Lo Barnechea y la antigua Intendencia Metropolitana, cuando ambas estuvieron encabezadas por el RN Felipe Guevara, quien además fue involucrado en la trama para desviar recursos públicos en el Municipio de Vitacura.

Ante los senadores, Valencia remarcó el pasado lunes: "No conozco al señor Felipe Guevara, no soy su abogado".

Este jueves, el sitio de investigación Ciper reveló que el fiscal nacional emitió, desde febrero de 2015, un total de 57 boletas al Municipio de Lo Barnechea durante la administración de Guevara. Su remuneración fue de un millón de pesos mensual, cifra que fue aumentando con los años.

En los registros de transparencia del municipio en 2015, se detalla que Valencia fue contratado para "patrocinar juicios e investigaciones en materia penal para que asuma la representación en aquellos casos que exista apropiación indebida de bienes municipales, como también, para iniciar las acciones o defensas judiciales que proceda cuando se vea involucrado el alcalde, los concejales y funcionarios de la Municipalidad de Lo Barnechea, en hechos de carácter penal".

En 2016, en tanto, su rol cambió a "asesoría jurídica penal especial; patrocio de juicios e investigaciones penales"; en 2017, en tanto, volvió a cambiar a "sistematización y análisis de la jurisprudencia sobre los delitos funcionarios y otros delitos relacionados con el ámbito público", rol que mantuvo hasta 2019 con una remuneración de 1.139.000 pesos.

Ese año, el 30 de octubre, Felipe Guevara renunció al municipio y asumió la Intendencia de Santiago durante el estallido social, y parte del equipo jurídico del Municipio lo acompañó en su nueva labor, entre ellos Valencia, quien aparece realizando asesorías al exalcalde en diciembre de ese año para "apoyar al señor Intendente en materias judiciales en donde el gobierno regional metropolitano sea parte o tenga interés", función por la que recibió dos millones de pesos.

Estos vínculos podrían complicar a Valencia, debido a que en el caso por corrupción que investiga el Ministerio Público en el Municipio de Vitacura, el testigo clave Domingo Prieto declaró que Felipe Guevara era el "ideólogo" de la trama para desviar recursos a las cuentas de Raúl Torrealba, y señaló que parte del dinero terminó también en poder del exjefe comunal de Lo Barnechea.

Ciper consultó a Valencia respecto a estos documentos, sin embargo, este replicó que se remitiría a lo declarado en el Senado, en tanto Guevara -quien en una primera instancia desconoció la contratación del abogado- manifestó que "¿Puede ser que haya alguna contratación? Puede ser".

"Son cientos de abogados los que contrata una municipalidad, son menos los que contrata una intendencia, pero también son muchos. Pero de ahí colegir que hay alguna relación, no. Porque lo que no tengo, es una relación bipersonal, ni lo conozco, ni tengo su teléfono y nunca he estado en un mismo lugar con él. Es más, no lo reconocería si me lo topo en una reunión social con él, no sé quién es", sostuvo el exintendente.