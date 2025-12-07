Conflicto por ruidos molestos desató infierno en un barrio de Colina

Un hombre de 21 años murió apuñalado la madrugada de este domingo en la Villa Los Olivos de la comuna de Colina, luego de sostener una discusión con un vecino por ruidos molestos.

El teniente Carlos Cortes, oficial de ronda de la Prefectura Norte, precisó que el personal policial se entrevistó con el hermano de la víctima, quien relató que su familiar se enfrentó contra un sujeto, con el que tenía rencillas previas, por ruidos molestos cerca de su casa.

La disputa "terminó con uno de ellos apuñalando a la otra persona a la altura del tórax, provocándole finalmente el fallecimiento en el SAR de Colina", precisó.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y, tras confirmarse el deceso, familiares de la víctima llegaron a hasta el domicilio del agresor e intentaron atacarlo, destruyendo parte del inmueble e incendiando por completo un vehículo que estaba estacionado en el lugar.

Las diligencias policiales apuntan ahora a dar con el paradero del autor del crimen, además de los familiares que causaron los destrozos.