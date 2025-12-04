La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó por qué la alerta SAE de evacuación emitida a raíz de un incendio en el Cerro San Roque (comuna de Valparaíso) llegó a residentes que no se encontraban lejos del área amenazada.

La alarma fue enviada "a las 05:00 de la mañana con seis minutos" -despertando, potencialmente, a cientos o miles de porteños- debido a que el sistema trabaja con polígonos predeterminados, no específicos a emergencias puntuales, detalló.

Cebrián también nombró las conductas de riesgo más frecuentes que pueden propiciar un siniestro, las cuales son "el uso de maquinaria doméstica -una cortadora de pasto, una herramienta, un esmeril- y la generación de fuego en asados o quemas de basura".

