Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.3°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaíso

Valparaíso: Alerta de evacuación despertó a las 05:00 de la mañana a sectores lejanos al incendio

Publicado: | Fuente: ATON
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó por qué la alerta SAE de evacuación emitida a raíz de un incendio en el Cerro San Roque (comuna de Valparaíso) llegó a residentes que no se encontraban lejos del área amenazada.

La alarma fue enviada "a las 05:00 de la mañana con seis minutos" -despertando, potencialmente, a cientos o miles de porteños- debido a que el sistema trabaja con polígonos predeterminados, no específicos a emergencias puntuales, detalló.

Cebrián también nombró las conductas de riesgo más frecuentes que pueden propiciar un siniestro, las cuales son "el uso de maquinaria doméstica -una cortadora de pasto, una herramienta, un esmeril- y la generación de fuego en asados o quemas de basura".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados