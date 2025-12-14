Adolfo Numi, presidente y vocero de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, aseguró este domingo que "la gente está de cabeza comprando" en el tradicional barrio capitalino, pese a que se desarrolla la segunda vuelta presidencial entre la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y su contendor republicano, José Antonio Kast.

En conversación con Cooperativa, el dirigente indicó que se esperaba una concurrencia masiva de gente "por varias razones: como gran parte del comercio, sobre todo el retail, cae bajo la norma de que no pueden abrir los malls y los centros comerciales, y la gente que aprovecha este día libre que tiene, que en el fondo hay que ir a votar, pero también se puede ir a comprar".

