18:50 - | #CooperativaElecciones Resultados con 1.826 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 4,46% | Jara: 40,17% / Kast: 59,83% / Nulos: 5,50% / Blancos: 1,09%

18:33 - | Mientras se realizaba el conteo en la Escuela Anexa de Ancud, personal policial detuvo a un individuo en evidente estado de ebriedad que se encontraba en las inmediaciones del local de votación. Al ser conminado a retirarse, el sujeto tropezó y, al caer, se le descubrió un arma a fogueo que portaba, lo que motivó su inmediata detención

18:22 - | A través de X, Servel señaló que trabaja "a toda velocidad" para que publicar en su sitio web los resultados preliminares

18:11 - | #CooperativaElecciones Senador electo, Rodolfo Carter: Los números indican que nos va a ir bien pero hay que ganar primero y, una vez ganando, sorprender

18:01 - | A las 18:00 horas comenzó oficialmente el cierre de mesas a lo largo de todo Chile, dando inicio de esta manera el conteo oficial de votos, tras una jornada marcada por la normalidad

17:52 - | Según la empresa, clientes recibieron un mensaje a favor de José Antonio Kast tras la vulneración de una plataforma externa que controla su aplicación Lipigas denunció uso electoral de su app ante la Fiscalía y el Servel #Cooperativa90 https://t.co/xY3uHguA6H pic.twitter.com/SFuod2laEA — Cooperativa (@Cooperativa) December 14, 2025

17:16 - | #CooperativaElecciones Evelyn Matthei: Todo indica que va a ganar José Antonio Kast y, por lo tanto, vamos a ver qué sucede desde marzo (...) Estamos todos viendo cómo van a poder recortar los 6.000 millones de dólares en 18 meses, eso no va a ser fácil

17:06 - | #CooperativaElecciones De gris, pero con zapatos y cinturón rojos: la excandidata presidencial Evelyn Matthei llegó al DUOC UC de Antonio Varas, en la comuna de Providencia, para votar

17:02 - | #CooperativaElecciones La familia de Jeannette Jara, incluida su madre, llegó a la sede del comando

17:01 - | #CooperativaElecciones El comando de Kast instala su escenario en Errázuriz con Asturias, en Las Condes. Gane o pierda, el candidato opositor dará un discurso en ese lugar

16:58 - | #CooperativaElecciones Eric Latorre, director del magíster de Gobierno y Seguridad de U. Autónoma, sobre los nulos y blancos: Si llegan a los dos dígitos, sería preocupante

16:57 - | #CooperativaElecciones Eric Latorre, director del magíster de Gobierno y Seguridad de U. Autónoma, sobre los nulos y blancos: Es esperable que suban un poco; no debiera sorprender

16:56 - | #CooperativaElecciones Eric Latorre, director del magíster de Gobierno y Seguridad de U. Autónoma, sobre los nulos y blancos: Cualquier cosa sobre el 5% debiera llamarnos la atención

16:55 - | #CooperativaElecciones Eric Latorre, director del magíster de Gobierno y Seguridad de U. Autónoma: Lo esperable es que la participación esté cerca del 85%; cualquier cosa muy distinta debiera llamarnos la atención

16:52 - | #CooperativaElecciones Secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss: Los desafíos que vienen siempre van a ser en pos del bien común del país, que efectivamente no existan retrocesos y, fundamentalmente, que nuestra democracia se fortalezca y en eso tendremos una visión de unidad

16:52 - | #CooperativaElecciones Secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss: Se vienen desafíos importantísimos. Primero, frente a la esperanza de tener un resultado por el cual la coalición de nueve fuerzas políticas hemos trabajado con el convencimiento de que la propuesta que le hemos hecho al país es la mejor propuesta, pero es el pueblo el que decide

16:50 - | #CooperativaElecciones El comando de Jara esperará los resultados en el barrio París-Londres, en el centro de Santiago. Los timoneles de la coalición están ya reunidos en la sede del PS

16:47 - | #CooperativaElecciones En la comuna de La Florida, Paula Carrasco, la pareja del Presidente Gabriel Boric, llegó a emitir su voto en compañía del Mandatario

16:35 - | #CooperativaElecciones Director (s) del Trabajo por feriado legal: Hemos realizado 80 fiscalizaciones (tras denuncias) a nivel nacional y constatado 28 sanciones

16:30 - | #CooperativaElecciones Director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez: Todos los trabajadores tienen derecho a, al menos, tres horas para ir a votar o ir a excusarse

15:53 - | #CooperativaElecciones Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente: Es muy interesante que hoy tenemos dos candidatos de sectores completamente diferentes pero que, en la práctica, sus programas ofrecen cosas más o menos similares

15:47 - | #CooperativaElecciones Resultados en España | Jara: 60,46% / Kast: 36,5% / Nulos: 1,77% / Blancos: 1,2%

15:26 - | #CooperativaElecciones El presidente de la Asociación para el Desarrollo de Meiggs, Adolfo Numi: La gente está de cabeza en el barrio comprando

15:07 - | #CooperativaElecciones Arnaldo Zúñiga, jefe de turno en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC): Hoy no vamos a superar los 15 grados. Está dentro de las temperaturas máximas más bajas para un día de diciembre en los últimos 20 años

14:54 - | #CooperativaElecciones El senador reelecto y timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, opinó que este domingo "lo que está en juego es el uso de los instrumentos del derecho y de la democracia y hacer cambios de acuerdo al derecho o si prima una visión en que la fuerza es la que tiene que imponerse. Son dos modelos distintos"

14:53 - | #CooperativaElecciones En La Araucanía se reportaron un total de cuatro personas detenidas: tres personas por negarse a ser vocales de mesa y una persona por llegar a sufragar en estado de ebriedad

14:52 - | Por segunda vez, los 30 habitantes de Caleta Inío (ubicada al sur de Chiloé, a 6 horas de navegación) no pudieron votar por las malas condiciones del tiempo, con el puerto de Quellón cerrado, olas de 3 a 6 metros y vientos superiores a 80 km/h, impidiendo que la barcaza contratada pudiera navegar

14:51 - | Ocurrió un desperfecto eléctrico en un centro de votación en la escuela de la Isla de Quenac, en Chiloé, pero fue resuelto rápidamente, según informó la Delegada Presidencial Regional

14:40 - | Se registró una detención en la provincia de Osorno, en la Escuela Claudio Arrau-Rahue Bajo, donde un vocal de mesa fue aprehendido por llegar en estado de ebriedad. Permanece a la espera de las instrucciones del fiscal de turno

14:32 - | #CooperativaElecciones Andrea Concha, cónsul de Chile en Buenos Aires: Cerca de las 11:00 de la mañana instalamos las 12 mesas receptoras. Hay algunos vocales que no vinieron a cumplir su obligación, pero debo recalcar la colaboración de la comunidad chilena que se ha ofrecido voluntariamente para participar de vocal

14:28 - | Iquique: En la mesa 193 del Liceo Bernardo O'Higgins, la esposa del exdiputado Hugo Gutiérrez, Carmen Barrera, denunció que la presidenta de la mesa emitió un comentario insultante dirigido al otrora parlamentario. La acusada reconoció la situación y ofreció disculpas tras una pequeña discusión, y el hecho fue informado al delegado del recinto

14:28 - | En la Región de Arica y Parinacota, se detuvo a tres personas: una de ellas por orden vigente y las otras dos por negarse a ser vocales de mesa (en Azapa y Chinchorro)

14:27 - | Se reportaron cinco detenidos en Tarapacá: cuatro por órdenes de detención vigentes (derivadas de la validación de constancias virtuales) y uno por desorden público o estar vigente fuera de un local de votación

14:25 - | En la Región de Tarapacá, el jefe de zona de Carabineros, Adrián Andrade, informó que han recibido más de 11.100 excusas a través de la página de Comisaría Virtual hasta el momento

14:24 - | Región de Coquimbo: Hasta el mediodía, Carabineros registró 12.000 excusas presentadas, un número considerado bastante alto. Muchas corresponden a personas con residencia en la zona que trabajan fuera, como en faenas mineras

14:23 - | Se han registrado 17 personas detenidas en la Región de Coquimbo: 16 de ellas tenían órdenes de detención judicial vigentes y fueron aprehendidas al concurrir a votar y una fue arrestada en la capital regional por negarse a ejercer como vocal de mesa

13:38 - | Durante esta jornada de votación, tanto Metro de Santiago como el servicio de trenes EFE en el sector urbano operan sin costo para los usuarios. En tanto, Red Movilidad aumentó su oferta de buses

13:36 - | La votación de Johannes Kaiser, excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario

13:25 - | "Es través del voto donde podemos seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan", afirmó Gabriel Boric en su última votación como Presidente de la República





13:16 - | La votación de Franco Parisi, excandidato presidencial del PDG

13:15 - | Sigue la votación en Maipú En Maipú caen las primeras gotitas pronosticadas para este Domingo de elecciones.

Colegio Santa María de Maipú, poco flujo.

13:15 - | Sigue la votación en Maipú En Maipú caen las primeras gotitas pronosticadas para este Domingo de elecciones.

Colegio Santa María de Maipú, poco flujo.

2 minutos máximo de demora para votar

12:43 - | Jeannette Jara: Las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población y no de unos pocos. Esa es una gran diferencia del proyecto político que me toca representar

12:40 - | Jeannette Jara: Cuando uno inicia un gobierno debe tener ya trabajo andado, planificado, con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. No puede partir tomando conocimiento recién de los temas

12:38 - | Jeannette Jara: En nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro. Por eso hemos conformado un listado preliminar de los primeros ministros que van a asumir si es que los chilenos me eligen presidenta

12:38 - | Jeannette Jara: Quiero agradecer a los vecinos y vecinas que me acompañaron, me han emocionado muchísimo

12:29 - | Jeannette Jara: Espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal, y que podamos hoy, quien gane, respetar los resultados debidamente y como corresponde

12:21 - | Mario Desbordes y posible Gobierno de Kast: "Creo que los cambios y los recortes que se hagan serían consensuados con Chile Vamos (...) no veo a Chile Vamos apoyando un programa en donde se haga recorte en los programas sociales"

12:08 - | La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, llega a su local de votación en la comuna de Conchalí

12:00 - | Valparaíso: Evacúan local de votación por aviso de bomba

11:57 - | Franco Parisi, excandidato presidencial del PDG: Esperamos que en las próximas elecciones la dicotomía entre %u2018facho y comunacho%u2019 deje de ser la realidad que hay. No le hace bien esto al extremo en Chile, ya lo vimos en el 2021, y lamentablemente se va a volver a repetir

11:56 - | Expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle: El futuro, a partir de mañana, necesita diálogo. Chile necesita diálogo. Chile necesita actualización, como lo hicimos durante muchos años. Buscar acuerdos que son necesarios para progresar

11:53 - | Eduardo Frei Ruiz-Tagle: Decirles a todos los chilenos que voten en conciencia, pensando en Chile, en su futuro, y lo que sea mejor para el país. La decisión de hoy marcará la política chilena en los próximos años

11:41 - | Tras semanas en la polémica, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle votó esta mañana en el Colegio Villa María Academy, en Las Condes

11:17 - | Ministra Camila Vallejo: Va a ser un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los cambios de mando en democracia

10:56 - | Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo y la DC: Las mejores expectativas para hoy. Ojalá participe mucha gente, que todos los que estaban indecisos tomen posición, porque Chile merece la opinión de todos

10:36 - | Bachelet: Espero que este clima de tensión pase a un periodo donde se mire cuáles son los desafíos

10:31 - | Kast: Nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total. Por eso siempre apelamos a la unidad para avanzar en solucionar pequeños temas que todos sabemos que hoy día le dificultan el día a día a las personas

10:30 - | Candidato José Antonio Kast: Si hoy fuéramos electos como equipo, vamos a probarnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas.

10:27 - | Candidato José Antonio Kast: Chile tiene una tradición, y yo tengo muy claro que quien gane, sea Jeannette Jara o yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó por mí o por ella, quien asume el cargo tiene una tremenda responsabilidad

10:19 - | Candidato Kast: Los días de las elecciones la ciudadanía tiene la palabra. Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política. Quiero pedirles a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz. Está algo nublado, pero en la tarde volverá a salir el sol

10:13 - | Vocal de mesa fue detenido en Osorno por estar en estado de ebriedad

10:10 - | Servel: Cerca de las 10:00 horas, ya se encuentra instalado el 98% de las mesas de votación La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, informó que cerca de las 10:00 horas ya se encuentra instalado el 98% de las mesas de votación, destacando que el proceso electoral se desarrolla con normalidad.

10:09 - | La votación en Paine de José Antonio Kast, candidato presidencial de las derechas

10:00 - | La caótica llegada de José Antonio Kast, candidato presidencial de las derechas, a su local de votación en Paine

09:52 - | Presidente Boric: Debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica nuestra decisión. Incide, la decisión de cada uno de ustedes incide en el destino compartido de nuestra patria.

09:48 - | Presidente Boric: Por última vez, como Presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto. Una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo, y honrarlo

09:47 - | Presidente Boric: Chile se está preparándose en este momento para salir a votar. Recuerde siempre llevar su cédula de identidad o pasaporte. Tener a mano el local y el número de su mesa de votación y considerar que el cierre de las mesas es a las dieciocho horas. Y cuidémonos. Planifique su salida con antelación para evitar apuros y accidentes. Si puede, utilice transporte público.

09:43 - | Presidente Boric: Quien sea electo presidenta o presidente de la República para el próximo periodo, va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas. En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo.

09:42 - | Presidente Boric: La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan, Chile es uno solo y la bandera nos arropa a todos

09:37 - | Presidente Boric: Los invito a ser parte de la decisión democrática. La democracia se cuida todos los días, pero es en este momento, el día de las elecciones, en el que nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación

09:25 - | Elecciones 2025: A sus 87 años, el expresidente Ricardo Lagos llegó a votar acompañado de su hija

09:14 - | Elecciones 2025: Presidente Boric llega a su local de votación en Punta Arenas

08:44 - | El avance de la segunda vuelta presidencial: Segunda vuelta presidencial: Voto obligatorio, transporte y primeros resultados

08:40 - | La comunidad chilena en Argentina acude a las urnas con claras expectativas para el balotaje

08:22 - | "Hoy es un día hermoso porque se respira cohesión social, amor por la patria e interés por lo público", dice el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago

08:07 - | Antofagasta: Carabineros despliega 700 efectivos extras en la región para asegurar un proceso eleccionario ordenado, recibiendo durante las primeras horas cerca de 11.000 constancias de excusa.

07:55 - | Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán y coordinación con los comandos políticos: "Se están tomados los resguardos (...) se pone especial atención a lo que significa la actividad después de las 18.00 horas. La tradición en general indica que la celebración termina siendo en el lugar que ha convocado el comando respectivo"

07:55 - | "Tenemos 1014 locales de votación, 889 recintos, hay algunos recintos que tienen más de un local, técnicamente, y todos ellos completamente habilitados e implementados", destacó Gonzalo Durán

07:54 - | Delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán: "Hemos hecho una coordinación de todos y cada uno de los aspectos que hay que considerar para que tengamos un proceso normal, entre ellos, el del factor climático"

07:42 - | Chilenos en París: A pesar de las bajas temperaturas, cientos de personas se congregaron en la sede diplomática para sufragar, disfrutando de un ambiente cívico amenizado con la venta de empanadas, sopaipillas y "brazos de reina".

07:41 - | En cuanto a las temperaturas, la máxima esperada para Santiago será "en torno a los 21 grados".

07:40 - | El sistema frontal que se aproxima a la zona central de Chile llegará "bastante debilitado", según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica. Esto implica que las posibilidades de precipitaciones se concentrarán mayormente en las zonas cordilleranas y precordilleranas, con "algunas gotas ocasionales" en el centro de Santiago

07:28 - | La Estación Mapocho en Santiago se erige una vez más como un punto neurálgico en la jornada electoral chilena. El comandante del Ejército Cristián Urízar, jefe del local, confirmó que este es "uno de los de votación más grandes de la región", con un padrón electoral de "26.798 votantes" distribuidos en 67 mesas que componen "tres locales de votación" dentro del mismo recinto.

07:27 - | Durante las primeras horas, el centro de votación chileno en Madrid experimenta una baja afluencia debido al intenso frío y viento, con votantes viajando hasta 600 kilómetros para ejercer su derecho en esta segunda vuelta.

07:25 - | Elecciones presidenciales 2025: En Oceanía, los resultados consolidan una ventaja de la candidata Jeannette Jara en importantes ciudades de Australia y en Nueva Zelanda

07:18 - | Los resultados de Nueva Zelanda también favorecen, de manera preliminar, a la candidata oficialista: Jara logró 814 votos contra 349 de José Antonio Kast

07:18 - | Incluso en Canberra, la capital australiana, Jara se impuso con 110 votos frente a los 48 de Kast.

07:17 - | La tendencia se repitió en Melbourne, la segunda ciudad más importante de Australia en términos de participación electoral. Allí, Jara consiguió una victoria aún más contundente con 1.073 votos, acaparando el 70% de los sufragios, mientras que Kast obtuvo 444 votos (29,6%).

07:12 - | Australia: En Sídney, Jeannette Jara Román obtuvo 1.067 votos, lo que representa un 58% del total de sufragios. Su oponente, José Antonio Kast, alcanzó 741 votos, un 40,7%.

07:07 - | Carabineros recuerda que la única razón para ir a la comisaría a excusarse hoy es estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Otras razones, como enfermedad o estar fuera del país, no requieren de una excusa presencial.