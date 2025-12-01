Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera, afirmó que no puede haber triunfalismo en la candidatura de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta porque "todos los que estamos en política sabemos que eso es una locura".

"Las elecciones se ganan cuando se abren las urnas y no antes", añadió el director de Libertad y Desarrollo, quien atribuyó estas versiones a la ventaja que tiene la carta republicana en las encuestas.

