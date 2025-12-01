Síguenos:
Ubilla: Darse por ganador en la elección es una locura

Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior de Sebastián Piñera, afirmó que no puede haber triunfalismo en la candidatura de José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta porque "todos los que estamos en política sabemos que eso es una locura".

"Las elecciones se ganan cuando se abren las urnas y no antes", añadió el director de Libertad y Desarrollo, quien atribuyó estas versiones a la ventaja que tiene la carta republicana en las encuestas.

Las + leídas
