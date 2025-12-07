Tras críticas por indefiniciones y silencios, Kast promete "sorprender" en debate Anatel

El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) arremetió contra su contendora oficialista-DC, Jeannette Jara, quien lo emplazó por la idea de conmutar penas para los reos terminales -incluidos los violadores de niños- planteada por el diputado José Meza, vicepresidente de su colectividad.

Ayer, la exministra del Trabajo afirmó que Kast "le debe una explicación a Chile", ya que sus palabras fueron "insuficientes para aclarar el punto". El viernes, el exdiputado UDI había restado relevancia a la polémica desatada por Meza.

Este domingo, en medio de su despliegue por la Región de Antofagasta, el abanderado republicano evadió nuevamente referirse a los dichos de Meza, luego de ser consultado por las críticas de su contendora: "Yo puedo contestar cosas que sean de interés nacional, pero he visto cómo la candidata de la continuidad solo utiliza mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste", aseveró.

"No voy a caer en el juego de una persona que se ha dedicado a mentir en su franja, en cada una de sus posiciones miente respecto de mí: (dice) que se va a terminar la PGU, que la edad de jubilación va a ser como a los 85 años, que se termina el tema de la indemnización por años de servicio. Mentiras, mentiras y mentiras", fustigó el aspirante a La Moneda.

"A la candidata Jara, si tiene alguna consulta real, se la voy a contestar en el debate de Anatel. Si ella quiere hacer una consulta directa en algún debate que tenemos, que la haga y la voy a sorprender con la respuesta", complementó.

Elizalde acusa a Kast de negarse a debatir con datos objetivos

Durante su discurso de cierre de campaña en Concepción, Kast arremetió contra el Presidente Boric por afirmar que Chile "no se cae a pedazos" y lo acusó de no conocer la realidad del país, argumentando falta de insumos médicos y que existen personas sufriendo en los Cesfam.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, replicó el emplazamiento del candidato republicano y lo acusó de faltar a la verdad: "La información que entrega es falsa, no da cuenta de lo que se ha hecho durante todo este tiempo ni de las estadísticas oficiales elaboradas por instituciones permanentes del Estado, porque cuando hablamos de las cifras de seguridad, finalmente son los reportes que entrega Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, un ente autónomo, (los que valen). Cuando hablamos de las cifras económicas, también son elaboradas por instituciones permanentes del Estado, más allá de los distintos gobiernos", señaló.

"Tirar al tacho la basura lo que se ha avanzado para efectos de vivir en un mejor país da cuenta de una negación a que el debate se realice con datos objetivos, con altura de miras, para evaluar las políticas públicas y tomar las mejores decisiones", repudió el jefe de Gabinete.

Bellolio afirma que Kast "va a necesitar" de Chile Vamos

En paralelo, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, abordó la carrera presidencial y afirmó que, en caso de ganar la segunda vuelta, Kast "va a necesitar de Chile Vamos" para gobernar.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal también se refirió al apoyo incondicional a Kast por parte de la familia Piñera y los partidos que acompañaron a Evelyn Matthei en primera vuelta, asegurando que no fue una rendición.