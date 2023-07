"Actualmente no hay ninguna denuncia (al interior de la colectividad) por los dichos que ha señalado el senador (Fidel) Espinoza", dijo la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sobre las afirmaciones que ha hecho el parlamentario, "a título personal", en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte de la cartera, en medio del caso convenios. "No compartimos (esos dichos), no son la línea política del partido y la línea política del partido es una sola", remarcó la dirigenta oficialista. "Él se hará cargo de sus palabras. Cada uno es responsable de lo que dice y eventualmente enfrentará aquello. Nosotros, como partido, hemos sido muy claros en cuál es nuestra línea", agregó.

