El comandante de Carabineros Jorge Cárcamo recordó a los electores en Cooperativa que, si tienen que excusarse de votar en esta jornada de segunda vuelta presidencial, tienen hasta las 23:59 horas para hacerlo.

"Mucha gente cree que (el trámite para realizar) la excusa es a contar de la apertura de los locales de votación, es decir, a partir de las 08:00 hasta las 18:00 horas. No es así, pues la ley dice 'el día de la elección' y ese día empieza a las 00:00 horas hasta las 23:59", aclaró el uniformado.

"Imagínense: hoy, entre las 00:00 horas hasta la 01:00, ocho mil personas acudieron a los cuarteles territoriales" para validar su excusa de forma presencial después de haberla emitido en la página web de Comisaría Virtual, señaló Cárcamo.

