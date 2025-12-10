Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente, entregó detalles en El Diario de Cooperativa sobre el informe "Democracia en Disputa", que analizó los programas de los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta de este domingo.

El periodista explicó que, ya que no existen diferencias sustantivas en una serie de materias ante la falta de claridad en los programas, los votantes deben buscar un modelo de gobernanza que les permita ser libres dentro de sus convicciones.

