El Presidente electo, José Antonio Kast, vivió un incómodo momento a la salida de la Casa Rosada este martes, cuando intentó acercarse a un grupo de adherentes que lo esperaba en el exterior, y gran cantidad de periodistas lo rodeó para conocer detalles del largo encuentro que sostuvo con el mandatario argentino, Javier Milei.

"Les pido respeto, porque están empujando a la gente (...) Les dije que en la tarde vamos a tener conferencia de prensa. Están apretando a los ciudadanos", reprochó el republicano, evidentemente molesto por la situación.

Luego, y hablando directamente a un profesional que lo contradijo, insistió: "Usted tiene que respetar a los ciudadanos que están esperándome, con los cuales yo quiero conversar. Usted va a tener una conferencia de prensa, y si quiere ir, va a estar bien organizada, y si no le gusta esa organización, no vaya".

El corresponsal de Cooperativa en Argentina, Ulises Lencina, relató el tenso cara a cara entre Kast y la prensa trasandina en Lo que Queda del Día.

