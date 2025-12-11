El académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, doctor Alexis Kalergis, conversó con El Diario de Cooperativa sobre el avance de la gipe H3N2 en Europa, y descartó que se convierta en un corto plazo en una pandemia similar al Covid-19.

El experto recordó que se deben actualizar las vacunas para esta nuevas cepas, y que la prevención es clave para evitar que la enfermedad avance, destacando que ya hubo un "aprendizaje" con la pandemia que puede servir para nuevos hechos similares.

Consultado sobre si estamos frente a una nueva potencial pandemia, el doctor Kalergis enfatizó que "es todo el tiempo ese punto... Estamos sometidos a la posibilidad de tener una situación de una diseminación de un virus o bien otro patógenos". Sin embargo, recalcó la importancia de la preparación anticipada que ya se está gestionando junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

