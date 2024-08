22:54 - | Subsecretario Monsalve: La respuesta de Enel ha sido vergonzosa, porque no ha cumplido con los compromisos; el Gobierno va a hacer uso de todas las facultades para perseguir las responsabilidades

14:01 - | Diputada del Biobío Marlene Pérez (Bancada UDI): Me parece inaceptable la incapacidad de las empresas eléctricas para restablecer el servicio con la prontitud necesaria . Acá hay familias que llevan hasta cuatro días sin electricidad, enfrentando graves inconvenientes como la pérdida de cadena de frío, no solo en alimentos, sino también en medicamentos.

13:53 - | Alcaldesa Colina, Isabel Valenzuela : Hemos visto un muy mal servicio por parte de Enel, lento y sin personal, con muy pocas cuadrillas. Solamente he sabido de dos cuadrillas importantes que están trabajando en la comuna, y necesitamos por lo menos unas siete

13:50 - | Alcaldesa Quilicura, Paulina Bobadilla: Nosotros estamos con equipos desplegados y ellos no vemos que vengan a trabajar a la comuna. Quiero hacer un llamado a que el Mineduc suspenda las clases porque no hay agua, no hay luz.