Este viernes comenzó en Chongqing, suroeste de China, la Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025, una cita internacional que congrega a más de 600 empresas nacionales e internacionales para mostrar las últimas innovaciones en sectores como la conducción autónoma, hogares inteligentes y la emergente economía de baja altitud. La exposición destaca especialmente la aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), con visitantes observando y fotografiando este avance tecnológico.

Este año, los temas centrales son “IA+” y “Vehículos inteligentes conectados de nueva energía”, presentando lo último en conectividad, baterías y modelos avanzados de gobernanza urbana para megaciudades.

