China exhibe el futuro inteligente en Expo de Chongqing
Publicado:
Fotos Destacadas
Uno a Uno: La nueva Roja de Córdova sucumbió en Brasil
"Independiente en llamas": Prensa internacional reaccionó al fallo que clasificó a la U
PC homenajeó a Salvador Allende a 55 años del triunfo de la Unidad Popular
Fotos Recientes
China exhibe el futuro inteligente en Expo de Chongqing
Los memes que dejó la caída de La Roja ante Brasil en el Maracaná
Con dos debutantes: Las selecciones clasificadas al Mundial 2026
Este viernes comenzó en Chongqing, suroeste de China, la Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025, una cita internacional que congrega a más de 600 empresas nacionales e internacionales para mostrar las últimas innovaciones en sectores como la conducción autónoma, hogares inteligentes y la emergente economía de baja altitud. La exposición destaca especialmente la aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), con visitantes observando y fotografiando este avance tecnológico.
Este año, los temas centrales son “IA+” y “Vehículos inteligentes conectados de nueva energía”, presentando lo último en conectividad, baterías y modelos avanzados de gobernanza urbana para megaciudades.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados