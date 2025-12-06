Las postales de la qualy para el GP de Abu Dhabi, última fecha de la Fórmula 1
El trascendental Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá al piloto campeón de la Fórmula 1 en la última fecha del 2025, desarrolló su clasificatoria este sábado en Yas Marina, con Max Verstappen conquistando la "pole" en busca de remontarle al británico Lando Norris (McLaren).
