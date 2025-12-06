Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago22.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las postales de la qualy para el GP de Abu Dhabi, última fecha de la Fórmula 1

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El trascendental Gran Premio de Abu Dhabi, que definirá al piloto campeón de la Fórmula 1 en la última fecha del 2025, desarrolló su clasificatoria este sábado en Yas Marina, con Max Verstappen conquistando la "pole" en busca de remontarle al británico Lando Norris (McLaren).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados