Ignacio Saavedra contrajo matrimonio con temática "cruzada" en encendida fiesta

Publicado:
Ignacio Saavedra contrajo matrimonio este pasado viernes con Francisca Negrete y, tras la ceremonia de compromiso ante la iglesia, vinieron los festejos que contaron con jugadores del plantel de Universidad Católica, quienes hasta llegaron a entonar el himno de la institución.

