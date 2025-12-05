La formación de Universidad de Chile para su visita crucial ante Deportes Iquique
Este sábado a las 18:00 horas, Universidad de Chile tendrá su cierre de temporada visitando a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. Los "azules" necesitan un triunfo para meterse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, resultado que también condena a los anfitriones al descenso junto a Unión Española.
