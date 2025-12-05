Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Universidad de Chile para su visita crucial ante Deportes Iquique

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este sábado a las 18:00 horas, Universidad de Chile tendrá su cierre de temporada visitando a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. Los "azules" necesitan un triunfo para meterse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, resultado que también condena a los anfitriones al descenso junto a Unión Española.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados