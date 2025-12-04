Síguenos:
Pumuckel: Caballo batió Récord Guinness por ser el más pequeño del mundo con 52 centímetros

Pumuckel batió el Récord Guinness como el caballo más pequeño del mundo con apenas 52 centímetros, tras superar a Bombel, el antiguo récord, que medía 56,7 centímetros. Fue adoptado en 2020 por Carola Weidemann, quien aseguró que nunca había visto un caballo tan pequeño y que su estatura se debe a una rareza de la naturaleza y no a una cría selectiva. El diminuto animal suele visitar residencias, hospicios y escuelas gracias a su carácter adorable, ya que disfruta la compañía, el contacto con las personas y ser el centro de atención.

