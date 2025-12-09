Una iglesia cristiana en el área de Chicago (Illinois) ha provocado polémica con un pesebre inspirado en la política migratoria de la Administración Trump con el recién nacido Niño Jesús esposado y cubierto con papel aluminio como en los centros migratorios, y una virgen María con máscara lacrimógena.

"Si Jesús hubiera nacido en Estados Unidos ahora mismo, ¿cómo sería su pesebre?'", se preguntaron los responsables de la iglesia bautista Lake Street, de la vecina ciudad de Evanston, al norte.

"Comenzamos a hablar sobre cómo íbamos a representar lo que estaba ocurriendo, conectado con la historia sagrada. Una familia inmigrante que tuvo que huir al ser perseguida por el rey Herodes. Vimos paralelos", declaró a EFE Jillian Westerfield, la ministra asociada.

