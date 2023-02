La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, enfatizó en Cooperativa que los incendios que han azotado a la zona centro sur se generaron por causa del monocultivo forestal: "Eso fue algo que permitió el Estado de Chile, y que hay un informe del 2020 que dijo que nos íbamos a quemar vivos, al que nadie hizo caso", acusó la jefa comunal. En ese sentido, apuntó que el programa de Gobierno del Presidente Boric sostiene que "se va a empujar normativa para que empresas forestales tributen", algo que fue descartado esta semana por la ministra del Interior, Carolina Tohá. No obstante, Albornoz insistió que "ni siquiera les estamos pidiendo que tributen para mejorar la salud o la educación; les pedimos hacer grandes cortafuegos. Eso no es ideológico porque lo pide la izquierda, como alguien dijo; no, estamos pidiendo sentido común".

