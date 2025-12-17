Síguenos:
Incendios forestales: Meteorología advierte condiciones de riesgo en Maule, Ñuble y Biobío

Publicado: | Fuente: Cooperativa
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este miércoles en Cooperativa que las condiciones en las regiones del Ñuble, Maule y Biobío continuarán siendo altamente propicias para la propagación de incendios forestales durante la jornada del jueves.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Andrés Moncada adelantó que mañana "continúan las condiciones bastante secas y cálidas" en la zona, donde ciudades como Chillán Viejo (Ñuble) y Los Ángeles (Biobío) son afectadas por siniestros "bastante más activos que el de Melipilla (Región Metropolitana)", que provocó una densa capa de humo que llegó hasta Santiago.

"Con temperaturas sobre los 30 grados y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, factores que favorecen la propagación de los incendios forestales, el llamado a la gente es que tome conciencia, sobre todo, de los cigarrillos: el principal elemento que los genera", concluyó.

