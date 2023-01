19:10 - | Marcela Ríos: "Quiero agradecer especialmente a mi partido Convergencia Social, que me ha dado un enorme cariño y respaldo en estos días".

18:33 - | Gonzalo Winter (CS): "Para Marcela Ríos la paz social no es una broma".

18:13 - | Viera-Gallo: "El Presidente lo que hace es un juicio de mérito respecto de una persona determinada. Es evidente que no es infalible, ningún Presidente, y el día de mañana puede reinsertarse en la sociedad y puede ocurrir que no, pero eso no significa que el reproche se le tenga que hacer al Presidente".