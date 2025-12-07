Peregrinación a Lo Vásquez: Iglesia llama a "dejar la mentalidad de la vela"
Venezolanos en Chile marcharon "por la paz y la libertad" en apoyo de Machado
Montes y Bello lideraron la remontada de la UC frente a La Calera en el Claro Arena
Así fue la alfombra roja de los Copihue de Oro
Peregrinación a Lo Vásquez: Iglesia llama a "dejar la mentalidad de la vela"
Sevilla de Alexis y Suazo sumó su tercer partido en linea sin ganar tras empatar ante Valencia CF
El eufórico festejo de Lando Norris tras su primer título mundial de Fórmula 1
En el marco de la masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca (Región de Valparaíso), la Iglesia Católica llamó a los feligreses a "dejar la mentalidad de la vela y de las flores", y, en su reemplazo, llevar ofrendas tales como alimentos para los pobres.
"Paguemos nuestras promesas y nuestras mandas con obras de misericordia. Estoy pensando, en este momento, en alimento para los carenciados; que ese alimento nos ayude a llevar -esta próxima Navidad- cajas a los más pobres", planteó el obispo de Valparaíso, Jorge Vega.
El rector del Santuario Lo Vásquez, presbítero Winstor Hardy, añadió que, entre este domingo y lunes, "va a haber, "van a haber hermanos sacerdotes que van a estar acogiendo a los más vulnerables con el hermoso don de la confesión".