Pablo Jaque, presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, comentó en El Diario de Cooperativa la "Operación Apocalipsis", que dejó a 44 funcionarios detenidos. El dirigente valoró el trabajo policial para enfrentar esta "red de traidores" y lo calificó como una señal de alerta sobre el estado del trabajo que realizan.

Además, Jaque cuestionó la falta de profesionalización en Gendarmería y explicó que, en su caso personal, no ha accedido a ninguna capacitación en casi 30 años de servicio, situación que se repite en la fuerza laboral de la repartición.

