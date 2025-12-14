Síguenos:
La embajada de Chile en Francia abrió sus puertas en París para votantes en el balotaje presidencial

Publicado:
Con un padrón electoral de cuatro mil personas inscritas, la embajada de Chile en Francia abrió sus puertas en París para los votantes en la segunda vuelta presidencial que dirimirá al nuevo jefe de Estado en nuestro país. Una masiva asistencia a las urnas y convivencia en torno a dulces chilenos, empanadas, sopaipillas y pebre marcaron una alegre jornada en la capital gala.

