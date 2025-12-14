La embajada de Chile en Francia abrió sus puertas en París para votantes en el balotaje presidencial
Publicado:
Fotos Destacadas
Trump y el Caso Epstein: Nuevas fotos lo muestran con mujeres y condones con su rostro
La nueva camiseta de Universidad Católica para la temporada 2026
Fotos Recientes
La embajada de Chile en Francia abrió sus puertas en París para votantes en el balotaje presidencial
¿Podría volver? Fergie tuvo una reunión de fin de año con Black Eyed Peas
Segunda vuelta: Nueva Zelanda dio el puntapié inicial al voto extranjero
Con un padrón electoral de cuatro mil personas inscritas, la embajada de Chile en Francia abrió sus puertas en París para los votantes en la segunda vuelta presidencial que dirimirá al nuevo jefe de Estado en nuestro país. Una masiva asistencia a las urnas y convivencia en torno a dulces chilenos, empanadas, sopaipillas y pebre marcaron una alegre jornada en la capital gala.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados