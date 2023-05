Exsuperintendente: El proyecto alternativo es más fácil de mejorar que la ley corta de isapres

El exsuperintendente de Salud Patricio Fernández (2019-2022) afirmó que el "proyecto alternativo", presentado por los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón; de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán; y el timonel de la UDI, Javier Macaya para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, es "mucho más fácil de corregir y mejorar" que la ley corta de isapres que ingresó la semana pasada el Gobierno.

Dicha reforma constitucional, que fue aprobada este lunes en la Comisión de Constitución del Senado, incorpora una disposición transitoria que permite que las isapres aumenten sus precios base en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los precios; y la Superintendencia de Salud establecerá un procedimiento de devolución en caso que las compañías tengan que devolver eventuales excedentes pagados por los afiliados, aplicando el nuevo precio de manera retroactiva.

En conversación con Cooperativa, el exsuperintendente indicó que "ese proyecto de ley, si es que el Ejecutivo se hiciera parte -cosa que no creo-, sería mucho más fácil de corregir y de mejorar a través de indicaciones que este proyecto de ley corta".

La exautoridad explicó que "lo que resuelve la Corte Suprema respecto a la tabla de factores es una parte del precio, la otra parte está constituida por el precio base. Cuando a la Suprema se le pregunta si está la posibilidad de modificar o no el precio base, ellos dicen que no se van a pronunciar de eso porque resolvieron sobre la tabla de factores".

Asimismo, el académico aclaró que "en la parte que yo no estoy de acuerdo en la redacción de ese proyecto de ley o me gustaría que quedara más claro, que no sea de tal forma que esto se netee y que quede en cero; es decir, yo digo que sí hay que hacer ajustes al precio base", pero "no en la misma medida de que también se permita una devolución a las personas, pero que eso sea algo cumplible, no que simplemente se borre el espíritu a través del incremento del precio base".

Sobre las críticas a esta reforma, señaló que "no es un perdonazo, mientras las isapres tengan que devolver, tengan que ajustar los precios y eso haga viable el sistema, que es otra parte del fallo, donde habla de la estabilidad necesaria del sistema, yo creo que se puede lograr".

Mientras que respecto a la ley corta del Gobierno, indicó que hubo un "error de técnica legislativa" al haber anunciado un monto de devolución. En segundo lugar, haber incorporado "la situación del Fonasa, yo creo que ese elemento del Fonasa intermediando seguros privados va a enredar la tramitación legislativa porque, en el fondo, ahí hay mucho que discutir, hay muchas dudas".

"EL TONO DE LAS ISAPRES NO ES EL CORRECTO"

"Si la ley corta se aprueba en mayo tal como está, en septiembre está cerrado el sistema", dijo hoy el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simón, en la Comisión de Salud del Senado. En esta línea, Patricio Fernández apuntó que "el tono claramente no es el correcto, no ayuda en nada a la solución, más bien confunde a las personas, pareciera que están en un mundo distinto al de las personas, se comunica erradamente y claramente no contribuye a la solución de esa crisis".

"Ahí es donde uno pide que estén a la altura, que se busquen alternativas, que pongan la pelota al piso", recalcó, y criticó que las isapres "han estado bastante pasivas en reaccionar".

Pese a lo anterior, fustigó que el Gobierno tiene la "responsabilidad de dar tranquilidad en lo que dice relación con la protección del derecho a la salud", mientras que la Superintendencia de Salud "debe ser el ente técnico", ya que tiene los elementos para "dar también tranquilidad técnica", porque si no las personas "comienzan a estar muy inseguras respecto a lo que va a pasar en su protección a la salud, se toman decisiones erradas y eso es lo peor".