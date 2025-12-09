Síguenos:
Meteorología prevé tormentas eléctricas en la cordillera de la zona central este jueves

En Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), destacó que Santiago disfruta hoy de una temperatura más agradable, en torno a los 27°, gracias a nubes costeras, contrastando con los 33,9° de ayer y que esta tónica templada se mantendrá hasta el sábado. En el sur, sin embargo, la realidad es diferente: Los Ángeles y La Araucanía enfrentan activas tormentas eléctricas, chubascos y granizo.

Para la zona central (Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule), el experto dijo que se esperan chubascos y tormentas eléctricas solo en la cordillera mañana, miércoles. El jueves, en tanto, estas precipitaciones débiles podrían alcanzar los valles (tres milímetros en el sector oriente), mientras que las altas cumbres recibirían hasta 15 mm. Moncada advirtió que la isoterma 0 estará alta, generando lluvia en lugar de nieve, lo que podría aumentar el riesgo de remociones en masa, especialmente en zonas como San José de Maipo.

