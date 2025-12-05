Síguenos:
LeBron James puso fin a una racha de 1.297 partidos anotando más de 10 puntos

El alero estrella de Los Angeles Lakers LeBron James anotó ocho puntos en el triunfo de su equipo por 120-123 ante Toronto Raptors y puso fin a una racha de 1.297 partidos sumando al menos 10 positivos. La racha duró 19 años

