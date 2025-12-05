LeBron James puso fin a una racha de 1.297 partidos anotando más de 10 puntos
Publicado:
Fotos Destacadas
Bomberos de 12 comunas de Región Metropolitana recibieron vehículos UTV todoterreno
Los Clippers sorprendieron a los Hawks de la mano de James Harden
Shakira cantó en Uruguay tras 25 años de ausencia
Fotos Recientes
Complejo panorama en Coquimbo: El campeón se queda sin DT y sin referentes para 2026
LeBron James puso fin a una racha de 1.297 partidos anotando más de 10 puntos
Súperluna de diciembre: así se iluminó Santiago
El alero estrella de Los Angeles Lakers LeBron James anotó ocho puntos en el triunfo de su equipo por 120-123 ante Toronto Raptors y puso fin a una racha de 1.297 partidos sumando al menos 10 positivos. La racha duró 19 años
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados