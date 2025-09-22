La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025
Este lunes se hará oficial al triunfador del reputado premio.
Este lunes tiene lugar la 69ª edición de la ceremonia de entrega del Balón de Oro, evento a desarrollarse en París y que honrará a los mejores jugadores, clubes y entrenadores de la temporada tanto en el fútbol masculino como en el femenino.
14:25 - | Revisa la lista antes del top 10
14:25 - | ¡A las puertas del Top 10! Pedri, Harry Kane y Desiré Doué quedaron muy cerca de estar entre los mejores puestos para quedarse con el Balón de Oro
13:42 - | Acompañándolo al brasileño están Lewandowski, McTominay, Neves y Lautaro Martínez
13:42 - | Después de ser uno de los protagonistas en la edición anterior, Vinícius Júnior se ubica en un sorprendente 16º lugar entre los nominados para el Balón de Oro
13:38 - | Revisa los puestos
13:28 - | ¡Continúa la cuenta atrás en los puestos para el Balón de Oro! El volante inglés Jude Bellingham, otra de las estrellas, se sitúa en el puesto 23
13:20 - | Se desvelan más posiciones en el Top 15 femenino
13:14 - | ¡Fuera del Top 10! La brasileña Marta quedó lejos del podio en el Balón de Oro Femenino al ubicarse duodécima entre las nominadas
13:10 - | Revisa los últimos clasificados
13:06 - | ¡Se anuncian los últimos puestos en el Balón de Oro! Destaca la presencia de Erling Haaland lejos del podio, ubicándose en el lugar 26 entre los nominados
12:40 - | Los puestos del 11 al 15 del Balón de Oro Femenino 2025 ya tienen dueña
12:30 - | Revelados los puestos del 16 al 20 en la clasificación del Balón de Oro Femenino 2025
12:20 - | Conocemos a las jugadoras clasificadas del 21 al 25 del Balón de Oro Femenino 2025
12:10 - | Se anuncian los puestos del 26 al 30 en el Balón de Oro Femenino 2025
11:35 - | Cristiano Ronaldo criticó la ceremonia
Cristiano Ronaldo criticó la nómina del Balón de Oro: Es ficticio #Cooperativa90 https://t.co/We56kfz7Sb pic.twitter.com/MpqJrHrXtj— Cooperativa (@Cooperativa) August 8, 2025
11:34 - | Luis Enrique no podrá decir presente en la ceremonia
Clásico de Marsella ante PSG debió ser aplazado y coincidirá con la gala del Balón de Oro #Cooperativa90 https://t.co/w6rBILMzPz pic.twitter.com/qDfVOyn69R— Cooperativa (@Cooperativa) September 21, 2025
11:33 - | ¿Quiénes son los nominados?
[Fotos] Los 30 nominados para ganar el Balón de Oro 2025 #Cooperativa90 https://t.co/sOv3YYACom pic.twitter.com/TSPN2PLFDZ— Cooperativa (@Cooperativa) September 22, 2025
11:22 - | Revisa a qué hora comienza la ceremonia
¿Cuándo y dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2025? #Cooperativa90 https://t.co/nZYRgZ7sR2 pic.twitter.com/gpPJFSRfHY— Cooperativa (@Cooperativa) September 21, 2025