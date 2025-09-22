14:25 - | ¡A las puertas del Top 10! Pedri, Harry Kane y Desiré Doué quedaron muy cerca de estar entre los mejores puestos para quedarse con el Balón de Oro

13:42 - | Después de ser uno de los protagonistas en la edición anterior, Vinícius Júnior se ubica en un sorprendente 16º lugar entre los nominados para el Balón de Oro

13:28 - | ¡Continúa la cuenta atrás en los puestos para el Balón de Oro! El volante inglés Jude Bellingham, otra de las estrellas, se sitúa en el puesto 23

13:14 - | ¡Fuera del Top 10! La brasileña Marta quedó lejos del podio en el Balón de Oro Femenino al ubicarse duodécima entre las nominadas

13:06 - | ¡Se anuncian los últimos puestos en el Balón de Oro! Destaca la presencia de Erling Haaland lejos del podio, ubicándose en el lugar 26 entre los nominados

11:35 - | Cristiano Ronaldo criticó la ceremonia Cristiano Ronaldo criticó la nómina del Balón de Oro: Es ficticio #Cooperativa90 https://t.co/We56kfz7Sb pic.twitter.com/MpqJrHrXtj — Cooperativa (@Cooperativa) August 8, 2025

11:34 - | Luis Enrique no podrá decir presente en la ceremonia Clásico de Marsella ante PSG debió ser aplazado y coincidirá con la gala del Balón de Oro #Cooperativa90 https://t.co/w6rBILMzPz pic.twitter.com/qDfVOyn69R — Cooperativa (@Cooperativa) September 21, 2025