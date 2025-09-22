Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Balón de Oro

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Este lunes se hará oficial al triunfador del reputado premio.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025
Este lunes tiene lugar la 69ª edición de la ceremonia de entrega del Balón de Oro, evento a desarrollarse en París y que honrará a los mejores jugadores, clubes y entrenadores de la temporada tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

14:25 - | ¡A las puertas del Top 10! Pedri, Harry Kane y Desiré Doué quedaron muy cerca de estar entre los mejores puestos para quedarse con el Balón de Oro

13:42 - | Después de ser uno de los protagonistas en la edición anterior, Vinícius Júnior se ubica en un sorprendente 16º lugar entre los nominados para el Balón de Oro

13:28 - | ¡Continúa la cuenta atrás en los puestos para el Balón de Oro! El volante inglés Jude Bellingham, otra de las estrellas, se sitúa en el puesto 23

13:14 - | ¡Fuera del Top 10! La brasileña Marta quedó lejos del podio en el Balón de Oro Femenino al ubicarse duodécima entre las nominadas

13:06 - | ¡Se anuncian los últimos puestos en el Balón de Oro! Destaca la presencia de Erling Haaland lejos del podio, ubicándose en el lugar 26 entre los nominados

