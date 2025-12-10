Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.2°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ciclo finalizado: Los jugadores que abandonan Colo Colo por término de contrato

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tras cerrar su temporada 2025 sin la clasificación a copas internacionales, la directiva de Blanco y Negro tuvo una reunión en la que determinó que jugadores acaban contrato y no renovarán con Colo Colo para el siguiente año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados