Ciclo finalizado: Los jugadores que abandonan Colo Colo por término de contrato
Publicado:
Presidente Boric encabezó ceremonia de egreso de la Escuela Naval
Tras cerrar su temporada 2025 sin la clasificación a copas internacionales, la directiva de Blanco y Negro tuvo una reunión en la que determinó que jugadores acaban contrato y no renovarán con Colo Colo para el siguiente año.
