11:23 - | Aníbal Mosa se refirió a las alternativas que se manejan en Colo Colo %u201CLa idea es que haya un interinato hasta el partido de la Universidad de Chile%u201D Aníbal Mosa tras avanzar en la salida de Jorge Almirón. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/oo7TwRGw0r — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 18, 2025

11:20 - | De acuerdo a lo informado por Rodrigo Gómez, Jorge Almirón seguirá como DT de Colo Colo debido a que no hubo acuerdo en el directorio de Blanco y Negro para su salida

10:17 - | Siguen las voces ratificando el fin de ciclo: Solo restaría hacerlo oficial Representante de Almirón confirmó su salida de Colo Colo: "Lo demás es una formalidad" #Cooperativa90 https://t.co/iXvqJ0Bl7z pic.twitter.com/Z9pb9uZXFK — Cooperativa (@Cooperativa) August 17, 2025

09:59 - | Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó las palabras del técnico Mosa: Almirón está abierto a que busquemos una salida consensuada #Cooperativa90 https://t.co/Rlo8pk958r pic.twitter.com/0N6MfRWQBP — Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025