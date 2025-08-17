Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo define el futuro de Almirón tras caída ante la UC

El DT y el club dejaron abierta de par en par la puerta de salida.

Colo Colo define el futuro de Almirón tras caída ante la UC
Luego de una dura derrota contra Universidad Católica, Colo Colo y Jorge Almirón retomaron diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la salida del entrenador.

11:23 - | Aníbal Mosa se refirió a las alternativas que se manejan en Colo Colo

11:20 - | De acuerdo a lo informado por Rodrigo Gómez, Jorge Almirón seguirá como DT de Colo Colo debido a que no hubo acuerdo en el directorio de Blanco y Negro para su salida

