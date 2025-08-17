Colo Colo define el futuro de Almirón tras caída ante la UC
El DT y el club dejaron abierta de par en par la puerta de salida.
Luego de una dura derrota contra Universidad Católica, Colo Colo y Jorge Almirón retomaron diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la salida del entrenador.
11:23 - | Aníbal Mosa se refirió a las alternativas que se manejan en Colo Colo
%u201CLa idea es que haya un interinato hasta el partido de la Universidad de Chile%u201D Aníbal Mosa tras avanzar en la salida de Jorge Almirón. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/oo7TwRGw0r— Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 18, 2025
11:20 - | De acuerdo a lo informado por Rodrigo Gómez, Jorge Almirón seguirá como DT de Colo Colo debido a que no hubo acuerdo en el directorio de Blanco y Negro para su salida
10:17 - | Siguen las voces ratificando el fin de ciclo: Solo restaría hacerlo oficial
Representante de Almirón confirmó su salida de Colo Colo: "Lo demás es una formalidad" #Cooperativa90 https://t.co/iXvqJ0Bl7z pic.twitter.com/Z9pb9uZXFK— Cooperativa (@Cooperativa) August 17, 2025
09:59 - | Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó las palabras del técnico
Mosa: Almirón está abierto a que busquemos una salida consensuada #Cooperativa90 https://t.co/Rlo8pk958r pic.twitter.com/0N6MfRWQBP— Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025
09:46 - | Repasa lo que dijo Almirón en el Monumental
Jorge Almirón dejará la banca de Colo Colo: Lo mejor es descomprimir #Cooperativa90 https://t.co/3tZKycm1G4 pic.twitter.com/MYgOleoMzs— Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025