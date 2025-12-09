Síguenos:
La alineación de Deportes Limache para la final de la Copa Chile ante Huachipato

Esta es la posible formación de Deportes Limache para enfrentar a Huachipato, este miércoles a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, en la final de la Copa Chile 2025.

