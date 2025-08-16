Colo Colo y Universidad Católica protagonizan el clásico 188
Sigue el duelo junto a Cooperativa.cl.
Este sábado, en el marco de la fecha 20 de la Liga de Primera, Colo Colo y Universidad Católica chocan en un nuevo clásico, donde buscarán el triunfo para poner fin a su seguidilla sin triunfos.
- Síguelo en Coopertiva.cl:
12:34 - | El equipo de Cooperativa Deportes ya está en Pedrero para llevarte todos los detalles del partido desde las 14:00 horas
13:30 horas vivimos por@Cooperativa Deportes. Colo Colo -U.Catolica. Clásico 188. Estadio Monumental. Fecha 20 por la liga de primera.!! Lo Relatamos con la alegría de siempre papá.!! pic.twitter.com/MMKlCMcOAf— Ernesto Díaz Correa (@ernestomatomato) August 16, 2025
12:16 - | Ya se abrieron las puertas del Estadio Monumental para el ingreso de los hinchas para el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica
12:16 - | Revisa el perímetro de seguridad, con cortes de calles, en miras al partido
11:18 - | Esta es la alineación que alistó Daniel Garnero
[Fotos] El 11 de la UC para el clásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental #Cooperativa90 https://t.co/zaQGU6XP4V pic.twitter.com/itRJPwjas3— Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025
10:54 - | Repasa la oncena que trabajó Jorge Almirón
[Fotos] La formación de Colo Colo para el clásico ante Universidad Católica #Cooperativa90 https://t.co/gXs9HZpdY4 pic.twitter.com/Ts5VcGi6SL— Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025
10:49 - | ¿El Coleccionista o el Villano? El Campeonato Chileno palpitó el clásico entre Colo Colo y la UC con referencia a la viral que ha tomado la franquicia Beyblade en los últimos días
10:08 - | ¡Atención, hinchas! Colo Colo publicó la guía de acceso al Estadio Monumental para el clásico con Universidad Católica
09:43 - | Repasa cómo llegan ambos equipos
[PREVIA] Colo Colo y la UC protagonizan un clásico con la necesidad de terminar con sus malas rachas #Cooperativa90 https://t.co/M4RzLWZpkD pic.twitter.com/qRYNUP4i6K— Cooperativa (@Cooperativa) August 16, 2025