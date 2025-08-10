Sebastián Sosa amargó a Colo Colo y le dio un empate agónico en Sausalito
El delantero uruguayo Sebastián Sosa anotó un penal agónico para el empate de Everton 1-1 y dejó amargado a Colo Colo que dejó escapar el triunfo en el último minuto. El gol de los "albos" fue anotado pro Víctor Felipe Méndez.
